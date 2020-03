Eurowizja 2020. Zespół Little Big reprezentantem Rosji!

Teraz wiadomo również, kto reprezentować będzie Rosję. O wyborze, zgodnie już z tradycją, zadecydował Pierwyj Kanał. Wstępne spekulacje mediów potwierdziły się, a do Rotterdamu w maju wybierze się popularny w Rosji zespół - Little Big.

Little Big to koktajl z punku, popu, i rave'u, który dominuje teraz na parkietach w Rosji i Europie - tłumaczy służba prasowa Pierwyj Kanał.

To wielka odpowiedzialność, ponieważ reprezentujemy Rosję. Na początku cieszyliśmy się, potem był strach, ponieważ zawsze jest wiele nadziei, ale postaramy się zrobić wszystko, co od nas zależy. (...) Humor mamy we krwi, bez niego nie można żyć. Piosenka będzie fajna, nie martwcie się o choreografię, wszystko będzie na tip-top. Obiecujemy, będziecie zaskoczeni - mówi założyciel oraz wokalista Little Big, Ilja Prusikin.