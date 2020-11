Eurowizja Junior 2020: Roksana Węgiel i Viki Gabor zaśpiewały z HOLOGRAMEM Duncana Laurence'a. "WOW, CIARY!"

Miu Miu 12 min. temu zgłoś do moderacji 5 1 Odpowiedz

Piękna kolorystyka, soczyste wyraziste barwy. Gratulacje dla naszej reprezentantki, ogromny sukces, pamiętajcie ze to jest dziecko 10 letnie. Ja w jej wieku występowałam na konkursie recytatorskim z okazji 1 maja, mowilam wiersz o Leninie, który miał 4 strony tekstu, chyba Tuwima. Nawet sobie nie wyobrażacie co to za stres a to był miejski dom kultury, tylko dzieci, rodzice i nauczyciele a tu jest konkurs transmitowany na cały świat. Jak się wychodzi na scenę mina dobre 3 minuty zanim człowiek zbierze myśli a tu trzeba już zasuwać. To nie są proste rzeczy. Co do Viki i Roksany to przepięknie wyglądają. Proszę nie hejtowac, co z tego ze umalowane? Jakby nie były umalowane to by nie było wcale widać twarzy, nawet oczu i brwi. To jest showbusiness, to jest występ, scena ma swoje prawa. Poza tym kupujecie perfumy i kosmetyki, które reklamują rówieśniczki tych dziewcząt!