Eurowizja Junior 2020. Roksana Węgiel zachęca do głosowania na Alę Tracz: "DZIAŁAMY!"

Our winner! Głosowanie trwa do 16:59, a wznowi się na 15 minut po wszystkich występach. DZIAŁAMY! - pisze.

TO JUŻ DZIŚ! Powoli zaczynam się stresować, ale wiem, że mam Was a wy trzymacie za mnie kciuki. Pamiętajcie, że głosowanie trwa do 16:59 i wznowi się na 15 minut po wszystkich występach. Do zobaczenia wieczorem! - zaprasza Ala.