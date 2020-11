Eurowizja Junior 2020. Valentina z Francji śpiewała z playbacku? Wokalistka ODPOWIADA

Rosio 58 min. temu zgłoś do moderacji 109 0 Odpowiedz

Powiedzmy szczerze. To jest KONKURS, a nie koncert. Na koncercie dzieci się mogą bawić, być na luzie, udawać śpiewanie, bo tam playback jest częsty (wśród dorosłych również). Jednak konkurs to zawsze stres i rywalizacja, mimo że z powodu wieku uczestników wielu nie chce tego przyznać, lub wmawia sobie że jest inaczej. Na żadnym konkursie muzycznym nie ma czegoś takiego jak playback, a Eurowizja Junior to prestiżowy konkurs międzynarodowy i najbardziej znany gdy chodzi o muzyczne talent show z udziałem dzieci (w tym przypadku od 9 do 14 lat). Gdyby jakiś kraj oszukiwał, to był został zdyskwalifikowany i wykluczony z konkursu, a może nawet by dostał zakaz uczestniczenia w kolejnych latach. Już pomijam ogromny hejt fanów konkursu i nie tylko. Wszystkie występy oglądają i oceniają profesjonalni jurorzy i decydują w 50 procentach o wyniku. Drugie 50 procent to głosy widzów.