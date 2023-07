Ewa Minge o emocjach wokół śmierci syna Sylwii Peretti: "Trudno wybaczyć głupotę, ale jak można tak ciąć na plasterki matkę w żałobie?"

Patrycja 4 min. temu zgłoś do moderacji 3 0 Odpowiedz

Tak ma racje. Prawda jest taka, ze syn Pani Sylwii był dorosłym człowiekiem. I mino tego syfu co się wylewa na jego matkę ona winna tego nie jest. To człowiek, który sam za siebie odpowiadał. I sam podejmował decyzje. Jak można zniszczyć grób ?? Tak jechał pijany i dostał za to krę najwyższa i jego koledzy również! Wiem mógł kogoś zabić na drodze ale nie zabił. Oni już ponieśli karę. Nie mogę tego co się wylewa na kobietę której syn był dorosły. Ok rozumiem ktos jej nie żałuje nie musi ale dlaczego w tak okrutny sposób obwiniać. Jest mnóstwo matek morderców, pedofilii i są to normalni ludzie którzy samo nigdy źle by nie postąpiły, to ich tez trzeba gnębić?? Za co za to, ze większość rodziców nie mówię o skrajnych przypadkach kocha swoje dzieci życzą im dobrze i starają się jak mogą. Ludzie naprawdę ogarnijcie się. Dajcie jej spokój .