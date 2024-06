Ewa Minge oschle o tegorocznym festiwalu w Opolu. Wzięła w obronę Natalię Niemen: "Takiej KORRIDY NA ARTYSTCE kompletnie nie rozumiem"

alle 6 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Jeszcze niedawno zastanawiałam się, jak przyzwoity człowiek - artysta może pogodzić swoje sumienie z tym , co Tusk z osiłkami zrobili z polską telewizją, z polską demokracją? Jak sobie wytłumaczyli to we własnym sumieniu? Po dyskusji ze znajomymi już mnie to nie dziwi. Zawsze artyści polscy współpracowali z aktualną władzą i ochoczo w jej stronę merdali ogonkiem. Tak było w PRL za komuny, tak jest i teraz... Więc to może nie sprawa pogwałconego sumienia , bo wielu już go nie ma , a tylko sprawa pieniędzy ?