Ewa Minge tańczy do disco polo i BRONI tego gatunku: "O co chodzi z tą nienawiścią do prostej muzyki?"

Ja odpowiem. Zeleży od tego komu ta pseudo muzyka jest serwowana. Jeżeli dorosłym na weselu czy dyskotece wiejskiej to OK. Jak młodym w szkole czy wszystkim w telewizji publicznej z podatków to nie jest OK. Disco Polo to są dźwięki, to nie jest muzyka. Wykształca złe gusta, człowiek staje się muzycznie uboższy. Na świecie jest wiele rodzajów wartościowej muzyki, Jazz, Bossa Nova, Blues, Rock, Pop, te rodzaje powinno się promować. Powtarzam, promować w mediach państwowych. Na weselu czy w pubie każdy może słuchać czego chce, nawet maj teczki w kropeczki. Ale jak jakaś telewizja ogólnopolska np. na Sylwestra zaprasza Zenona to jest to porażka. Bo to jest prymitywne. OK prywatna telewizja niech idzie w tani ch łam ale TVP już nie może. Na BBC nie ma na to szans. Disco Polo to są dźwięki, a nie muzyka tak samo jak film dla dorosłych nie jest sztuką filmową. Zniekształca gusa u odbiorców zwłaszcza młodych.