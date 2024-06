Ewelina Flinta mówi o przemocy seksualnej i wspomina: "Nie chcieli nas wypuścić. Błagałyśmy, żeby nas wysadzili z auta"

Kiki 41 min. temu zgłoś do moderacji 54 1 Odpowiedz

Kiedy miałam 13 lat (w latach 80'), szłam ulicą, przez miasto. Na ulicy stał zaparkowany pick-up, z otwartymi drzwiami, a obok dwóch Panów. Kiedy przechodziłam obok, złapali mnie we dwóch i wrzucili na pakę a gdy krzyczałam śmieli się, że mnie wywiozą do niemieckiego b..delu. Udało mi się uciec, krzyczeli za mną, że tylko żartowali. Oprócz siniaków i jakichś drobnych skaleczeń nic wielkiego mi się nie stało, a gdy powiedziałam o tym Mamie, powiedziała mi, że to moja wina, bo nie powinnam nosić krótkich spodenek (były wakacje). Jeśli wciąż będzie panowała retoryka, że kobiety/ dziewczynki same są sobie winne i nie powinny "prowokować" niewiele się zmieni. Często słucham "nowoczesnych" mężczyzn, niby z otwartymi umysłami i niby są przeciw, ale, między wierszami uważają, że kobiety same się proszą o problemy. Poza tym, kiedy widzą jak się "reklamują" kobiety w internecie, to już wiem skąd taka opinia. Bardzo mi przykro, że kobiety doświadczają takich rzeczy. Jako dziecko byłam molestowana przez wujka, potem przez znajomego rodziny. To okrutna krzywda dla dzieci ale też dla dziewcząt i kobiet. Ja nke mialam wsparcia ze strony rodziców, matka wprost nazywała mnie "dz...ą", pomimo, ze nie bylam wulgarną nastolatką, bylam po prostu bardzo ładna i za to płaciłam taką cenę. Jestem sercem z każdym kto doświadczył przemocy seksualnej, molestowana (wiem, że mężczyźni też tego doświadczają).