Ewelina Lisowska kusi w wyciętym kostiumie i przekonuje: "Najbardziej szczęśliwa jestem w dresie"

Lisowska przebywa obecnie na wakacjach we Włoszech, gdzie wciela w życie filozofię dolce far niente. Wcześniej napisała, że nie dopina się już w żadnych spodniach , jakie ze sobą zabrała, a w najnowszym poście pośrednio donosi się do serialowej estetki, Agnieszki Kaczorowskiej.

Pozwólmy sobie na chwile słabości, rozczochrane włosy, dodatkowe kilogramy, spadek wagi i wszelkie inne niedoskonałe sprawy - pisze Lisowska. (...) Myślę, że dziewczyny z większą wagą bez problemu znajdą sobie materiały do ćwiczeń, a te z mniejszą- wiedzą, gdzie stoi lodówka. Nikt nie potrzebuje niczyjej reprymendy, by coś w sobie zmieniać.

Każda z nas ma wybór i wie co jest dla niej dobre lub co jest jej w danym momencie potrzebne. Ja obecnie mam ochotę mieć fałdki i być leniem. Nie jest to niczyja sprawa, tylko moja - przekonuje Ewelina. (...) Dzisiaj miałam ochotę się wystroić (jak Bijons), ale gdy wrócę do domu chętnie wskoczę w swoje gumowce, wypuszczę rano kury i nakarmię zwierzaki. Lubię podkreślać swoją kobiecość, ale nie da się ukryć, że najbardziej szczęśliwa jestem w dresie.