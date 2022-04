Fani "Love Island" podsumowują wygranych i finał 5. edycji: "Emocje jak przy OBIERANIU ZIEMNIAKÓW"

Kolejny finał za nami, a więc czas się przyjrzeć, jakie nastroje panują wśród internautów komentujących program. Między dziesiątkami gratulacji przewijają się opinie, że 5. edycja od początku była dość przewidywalna i straciła nieco na "blasku", który towarzyszył poprzednim odsłonom show. Sam finał i wybór zwycięzców, pod względem emocji, porównano natomiast do zbierania grzybów czy obierania ziemniaków .

"Najgorsza edycja, jaka była. Sztuczne związki", "Co za zaskoczenie. Emocje jak na grzybach", "Sezon do zapomnienia, dawać następny, oby był dużo lepszy", "Podczas finału tej edycji emocje jak przy obieraniu ziemniaków", "To było jasne od kilku dni", "Nawet te skoki i piski na koniec wyreżyserowane", "Nudno, bo przewidywalne" - czytamy.