Fani "Rolnik szuka żony" wytropili wśród nowych uczestników... royalsa: "Przecież to KSIĄŻĘ WILLIAM!". Też to widzicie?

Program "Rolnik szuka żony" już wkrótce wróci na antenę TVP już po raz dziesiąty. Niedawno emisji doczekał się odcinek specjalny z wizytówkami osób, które mają okazję załapać się do finałowej stawki nadchodzącej edycji. Zaprezentowali się w nim Mariusz, Dariusz, Artur, Adam Ch., Waldemar, Anna, Agnieszka oraz Adam B.

Fani "Rolnik szuka żony" doszukują się podobieństwa Adama do... księcia Williama

Niemal tradycją jest, że po emisji odcinka specjalnego "Rolnik szuka żony" internauci tłumnie ruszają do komentowania potencjalnych uczestników i oceniania ich szans na znalezienie miłości pod okiem kamer TVP. Jak to zwykle bywa, w wielu przypadkach głosy widzów okazały się dość skrajne, jednak szczególną uwagę przykuły te wpisy, w których komentujący dopatrują się podobieństwa jednego z uczestników do... royalsa.

Pod wizytówką Adama B. nieoczekiwanie pojawiło się wiele wpisów, w których internauci porównują go do... księcia Williama. Zdaniem internautów mierzący 180 centymetrów wzrostu właściciel 30-hektarowego gospodarstwa bardzo przypomina przyszłego króla Wielkiej Brytanii, co - jak zakładamy - można uznać za komplement.

"Przecież to książę William jako żywo!", "Podobny trochę do księcia Williama", "Książę William!", "Mi i mojej 9-letniej córce też przypomina Williama", "To royalsi szukają teraz miłości w TVP? A co z Kate?" - piszą internauci.

Czy zobaczymy Adama w programie? Po takiej rekomendacji trudno to wykluczyć... Nie pozostało nam więc nic innego, jak zapytać - też widzicie podobieństwo?

