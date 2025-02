Fani twierdzą, że w najnowszej piosence Selena Gomez śpiewa o Justinie i Hailey! "Zadzwoń do mnie, gdy się ROZSTANIECIE"

Fani twierdzą, że Selena Gomez śpiewa w najnowszej piosence o Justinie i Hailey

Selena i Benny znaleźli wspólny język nie tylko w zaciszu domowym, ale również w pracy. Wokalistka i producent zapowiedzieli niedawno premierę wspólnego krążka "I Said I Love You First". Jednym z singli promujących wydawnictwo jest kawałek "Call Me When You Break Up", nagrany w duecie z gwiazdą młodego pokolenia Gracie Abrams. W refrenie utworu można usłyszeć: "Zadzwoń do mnie, gdy się rozstaniesz; zadzwoń do mnie, gdy jesteś smutny/a i samotny/a".