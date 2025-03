Filip Gurłacz WŚCIEKŁ SIĘ po kolejnym pytaniu reportera o rzekomy romans z Kaczorowską: "Oczekujesz, że ja ci odpowiem?"

Filip Gurłacz wkurzył się po pytaniu o rzekomy romans z Kaczorowską

Czy nie masz wrażenia, że takimi pytaniami podlewasz kwiatek i to bardzo konkretny? Że zadajesz pytanie, na które bez względu na to, jak ja odpowiem, to będzie: "Romans. Odnieśli się, już tego nie kryją" - zaczął wzburzony. Odnieśliśmy się do tego i bardzo ładnie żeśmy chcieli postawić tu kropkę, ale temat jest drążony. Przez kogo? Jeżeli przez komentarze, no to możemy na nie odpisywać, ale jeżeli przychodzisz do nas i z nami rozmawiasz na ten temat, to musimy się jakoś odnieść do tego, prawda? No bo zadajesz pytanie i oczekujesz, że ja ci odpowiem na to? Tak.