Fit Lovers chwalą się swoim domem w Bieszczadach! "Widzieliśmy, że chcemy stworzyć tu wyjątkowe miejsce" (ZDJĘCIA)

Pamela Stefanowicz i Mateusz Janusz, bardziej znani jako Fit Lovers, już od kilku lat prężnie działają jako influencerzy i cieszą się w sieci sporą popularnością. Poczynania fit-duetu na Instagramie śledzi ponad 1,7 mln użytkowników, a ich kanał na YouTubie subskrybuje 1,67 mln osób. Pamela i Mateusz z pewnością są również znani fanom polskich programów rozrywkowych - para zajęła drugie miejsce w pierwszej edycji "Ameryka Express", zwyciężyła także drugą edycję "Dance Dance Dance".

Popularność Fit Lovers bez wątpienia przekłada się na ich zarobki, które zakochani chętnie inwestują w nieruchomości. Pamela i Mateusz od kilku lat są właścicielami okazałej willi pod Warszawą, w 2020 roku para zakupiła również dom w Bieszczadach. Influencerzy od początku zapowiadali, że chcą, by ich górskie gniazdko stało się miejscem, do którego będą mogli przyjeżdżać ich fani. Jak się okazuje, marzenie pary właśnie się spełniło.

W sobotę Pamela i Mateusz z dumą ogłosili na Instagramie, że właśnie oficjalnie zakończyli remont domu w Bieszczadach. Para nie ukrywała, iż prace nad ich wymarzonym lokum były sporym wyzwaniem, dzięki pomocy najbliższych udało im się jednak urządzić górskie gniazdko.

Mamy to! 570 dni temu kupiliśmy dom do remontu w Bieszczadach… Kiedy pierwszy raz zobaczyliśmy go stojącego w otoczeniu półhektarowej działki, gdzie jedynym odgłosem był śpiew ptaków - widzieliśmy, że chcemy stworzyć tu wyjątkowe miejsce. Mimo ogromnego trudu, jakim był remont takiej powierzchni, z pomocą rodziny, przyjaciół i kilku bieszczadzkich fachmanów - jak to Tata Zenek mówi - udało się! - napisali podekscytowani influencerzy.

Korzystając z okazji, Fit Loversi podzielili się z obserwatorami kilkoma ujęciami domu w Bieszczadach. Urządzając domowe wnętrza, celebryci postawili na jasne i stonowane barwy oraz drewniane akcenty, nie zabrakło także oryginalnych dodatków. Jak na prawdziwych influencerów przystało, Pamela i Mateusz opublikowali również na YouTubie specjalny film, w którym oprowadzili widzów po górskim domu i pokazali, jak wskutek prac remontowych zmieniły się poszczególne pomieszczenia. Póki co wszystko wskazuje na to, że ich lokum może cieszyć się sporym zainteresowaniem gości. Jak zdradzili influencerzy, zaledwie kilka godzin po publikacji filmu doczekali się już pierwszych rezerwacji.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Zobacz także: Wywiad Fabijańskiego: kulisy, konsekwencje i oświadczenia

Wygląda na to, że nasz DOM GOŚCINNY przypadł do gustu miłośnikom Bieszczad i chill miejscówek. Wpadajcie na najbardziej wyczekiwany film na naszym kanale i sami zobaczcie - zachęcali.

Okazuje się, że w górskim domu Fit Loversów nie brakuje przestrzeni dla gości. Celebryci oferują swoim fanom dwa apartamenty oraz kilka pokoi do osobnego wynajmu. Na początku filmu Pamela i Mateusz zaprosili widzów do pierwszego z apartamentów, który może ponoć pomieścić od sześciu do ośmiu osób. W jego wnętrzu znalazł się okazały salon z designerskim stołem i rozkładaną sofą, łazienka z drewnianymi akcentami, sporych rozmiarów kuchnia oraz przestronne sypialnie urządzone w minimalistycznym stylu.

Dom gościnny chcieliśmy zrobić z duszą, żebyście mogli się poczuć inaczej, poczuć ten klimat górski - wyjaśniła Pamela, oprowadzając widzów po wnętrzach domu.

Pokazując fanom kolejne pomieszczenia, Stefanowicz zdradziła m.in., że wraz z ukochanym zadbali o wygodne łóżka, od podstaw zbudowali także nowiutki taras, który wcześniej niestety nie nadawał się już do użytku. Para zaprosiła widzów do części, w której przygotowali do wynajęcia pojedyncze pokoje. Oprócz minimalistycznych sypialni i łazienek w "rustykalnym" stylu influencerzy przygotowali dla gości część wspólną wyposażoną w drewniany stół oraz "sofę od Kuby Wojewódzkiego".

Następnie Stefanowicz zaprowadziła fanów do drugiego apartamentu, wcześniej pokonując wyremontowaną klatkę schodową. Celebrytka nie ukrywała, że jest zachwycona efektem prac.

Jak będziecie szli tą klatką, to po prostu się zesikacie, tu jest taki klimat - ekscytowała się.

W drugim z apartamentów para zaaranżowała trzy pokoje. Większość z nich wyposażona jest w balkony gwarantujące widok na malowniczą górską panoramę, mieszkający tam goście mogą także cieszyć się w pełni wyposażoną kuchnią.

Bardzo dużo pracy było tutaj włożone. Panowie ciężko tutaj pracowali, są nowe ściany, podłogi wszystkie nowe, kafelki, łazienki, pokoje odświeżone, wstawione nowe wyposażenie. Wszystko tu jest pachnące i świeżutkie - zachwalała urządzone lokum Stefanowicz.

W nowym filmie para pokazała także otaczający górski dom ogród, a w nim przestrzeń do wypoczynku oraz miejsce do grillowania.

Zobaczcie, jak prezentuje się dom Fit Loversów w Bieszczadach.

Zobacz także: METAMORFOZA I HOMETOUR DOMU 🏡

Oceń jakość naszego artykułu: Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.