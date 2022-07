Halsey wyznała, że poroniła trzy razy, z czego raz PODDAŁA SIĘ ABORCJI: "Ona uratowała mi życie"

To tylko ja 19 min. temu zgłoś do moderacji 12 8 Odpowiedz

Mentalność ludzka jest taka, że jeśli dać ludziom palec, to zażądają od razu całej ręki. Ciągle jest czegoś za mało, za mało, za mało. W czymś się ustąpi, to zaraz znajdzie się kolejna grupa ludzi, która zażąda czegoś, co im się ,, należy", do czego ,, mają prawo". Dlatego lepiej nie dawać nawet palca, co najwyżej paznokieć i tylko w bardzo ściśle uzasadnionych przypadkach. I to jest moje zdanie. Wiele kobiet żąda prawa do aborcji, ponieważ traktują aborcję jak antykoncepcję. Coś na zasadzie dam d... y tu i tam, a jak zaciążę to usunę, bo nie chcę albo nie jestem gotowa na dziecko. Takich kobiet jest multum, chociaż nigdy się do tego nie przyznają. Dużo więcej niż tych po ciąży z gwałtów lub z chorymi dziećmi. ALE NIKT TEGO GŁOŚNO NIE POWIE, ALBO TEMU KATEGORYCZNIE ZAPRZECZY, BO PRZECIEŻ OD TEGO JEST HASŁO ,, MOJE CIAŁO MÓJ WYBÓR". NIE!!! Mój wybór dotyczący ciała kończy się w momencie, gdy go komuś użyczam i rozkładam nogi bez antykoncepcji (nie mówię o gwałtach czy faktycznym zagrożeniu życia kobiety, gdzie jej wybór i sumienie się liczą). Tutaj faktycznie jest wybór: odbędę z mężczyzną stosunek bez zabezpieczenia albo się zabezpieczę. I TO JEST WYBÓR DOTYCZĄCY CIAŁA. Reszta to są KONSEKWENCJE MOJEGO WYBORU. Jeśli nie stosujesz antykoncepcji, to licz się z konsekwencjami, bo bywa różnie. Inna sprawa, że rząd powinien pomagać finansowo matkom, których dzieci z jakichś powodów są chore. Ale to, że są chore nie oznacza, że można je po prostu zabić. Może one chciałyby żyć. Przecież ,, powstały", zostały stworzone. Czy ktoś pyta je o zdanie i wybór dotyczący ich ciała? Przecież one też mają ciało! Każdy, nawet dorosły, może ciężko zachorować w każdym wieku. Czy to oznacza, że taką osobę od razu trzeba poddać eutanazji, żeby komuś nie przeszkadzała, nie psuła planów? ABORCJA TO NIE ANTYKONCEPCJA