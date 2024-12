Hiszpanie znów psioczą na Filipa VI i Letycję. Tym razem za nieobecność na ważnym wydarzeniu: "WSTYD dla naszego kraju"

To nie jest mojej prezydent i większości Polaków też. To jest prezydent tych co są odmienni a ich jest garstka. Warszawa w awangardzie homo-rewolucji. Powstaje tzw. „Queer Muzeum” #homo-rewolucja #LGBT #neomarksizm #rewolucja kulturowa #sodomia #Warszawa Warszawa robi wszystko, by utrzymać swą pozycję w czołówce neomarksistowskiej rewolucji obyczajowej, której celem jest przeoranie tradycyjnej wrażliwości Polaków, tak by byli skłonni uznawać za „normę” wszelkie dewiacje i zboczenia, których propagowanie niszczy tkankę społeczną państw zachodnich. Nowa „instytucja kultury” jest wspierana – jak nietrudno się domyślić – przez władze miejskie. Jak czytamy w warszawskim wydaniu „Gazety Wyborczej”, „Queer Muzeum”, tworzone obecnie w stolicy przez stowarzyszenie Lambda, jest trzecią taką placówką ideologiczną w Europie i piątą na świecie. Choć powstaje ona jako instytucja prywatna, korzystając „jedynie” z miejskiego lokalu na preferencyjnych cenach, to jednak jest propagandowo wspierana przez Magistrat Rafała Trzaskowskiego.