Hity "Tu Es Foutu" i "Milord" do dziś nuci cała Polska. Tak teraz wygląda In-Grid. Bardzo się zmieniła? (FOTO)

Swego czasu piosenki In-Grid królowały na polskich listach przebojów. Gwiazda wylansowała takie przeboje jak "Tu Es Foutu", "Milord" czy "Mama Mia", które niektórzy pośpiewują do dziś. Choć w mediach przedstawiano ją często jako "międzynarodowe objawienie", to dwie dekady temu największe sukcesy odnosiła właśnie w Polsce.

Hity In-Grid śpiewała cała Polska. Co dziś u niej słychać?

Przed laty wszyscy nucili utwory In-Grid i wydawało się, że najlepsze dopiero przed nią. Choć długo walczyła o to, aby nie wypaść z muzycznego obiegu, to jej kolejne single niestety nie powtórzyły sukcesu "Tu Es Foutu" czy "In-Tango". Jej ostatni album miał premierę w 2010 roku i przeszedł raczej bez echa, a po nim ukazało się jeszcze kilka singli. Nie oznacza to natomiast, że całkiem porzuciła karierę.