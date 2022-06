"Hotel Paradise". Jay żegna Elizę w obszernym wpisie, ujawniając nieznane fakty: "Nikt nie widział, jak ZŁY i wyczerpujący potrafię być JA"

ZŁY CZŁOWIEK 19 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

Ten zły sąsiad o którym pisałam wcześniej, skończył z przesyłaniem reklam ze swojego telefonu: urny ze zwłokami, paznokcie żółte i połamane od grzybicy, cmentarze, paralizatory, gadżety erotyczne typu....... męskie interesy, mini kamerki szpiegowskie, informacje o przewożeniu zwłok, domy starców i ich adresy. Dostał o chrzan i teraz mi przesyła w reklamach: noże, tasaki, lewatywy dopochwowe i doodbytnicze, tampony do nie dotrzymywania moczu itp ......... To ten sam co kiedyś jeździł rowerem a teraz H...ą i Kamperem. Co był kiedyś ministrantem w małej miejscowości pod Wieruszowem. On ma możliwości przesyłania ze swojego telefonu i przekierunkowania na mój komputer. To samo robi kolegom w pracy.