Jeremiah Dąbrowski z "Hotelu Paradise" przebywa w SZPITALU! "Depresja to poważna choroba"

Ci co piszą, że człowiek z depresją nie powinien iść do takiego programu naprawdę nie mają pojęcia co to jest depresja. Z tego powodu, proszę, ale nie wypowiadajcie się. Ludzie mają depresję nawet przez całe życie i mogą normalnie uczestniczyć w życiu. To nie jest takie zero jedynkowe jak Wam się wydaje. Nie jestescie lekarzami, nie chorujecie to milczcie.