"Hotel Paradise". Przemek z SATYSFAKCJĄ komentuje decyzję Sary: "To była WISIENKA NA TORCIE"

Decyzją byłych uczestników na zwycięstwo czwartej edycji "Hotelu Paradise" zasłużyli Sara i Michał. Nikt jednak nie spodziewał się, że podczas przejścia "Ścieżką Lojalności" Sara pozbawi swojego partnera nagrody pieniężnej, rzucając złotą kulę i zgarniając dla siebie wygraną w wysokości 90 tysięcy złotych . Jak się okazało, dziewczyna, choć skończyła program jako partnerka Michała, prawdziwym uczuciem darzyła wyeliminowanego wcześniej Przemka , co skłoniło ją do rozbicia złotej kuli.

Dochodziły do mnie jakieś słuchy, że między Sarą a Majkiem jest taka relacja, jaka jest, i Sara go do siebie nie dopuszcza. Mimo wszystko i tak byłem szczęśliwy, że Sara jest w finale. Sam fakt, że rzuciła tą kulą, to była dla mnie wisienka na torcie, że chociaż w jakimś stopniu jestem wygranym. Osoba, która zabrała mi parę, nie jest do końca zwycięzcą - przyznał szczerze w rozmowie z serwisem przeAmbitni.pl.