"Hotel Paradise". Uwięziony w miłosnym czworokącie Maciek szczerze o przygodzie z programem: "Już generalnie SPLAMIŁEM TU SWÓJ HONOR"

Iwona 3 godz. temu

Maciej ty nigdy nie miałeś i nie będziesz miał HONORU. Ty nawet nie wiesz co to słowo znaczy, więc daruj sobie wazelinowanie. Mam nadzieję, że Ola podejdzie do Szymona, ty do Marty a ona do świetnego Łukasza i opuścisz Bali. Tego ci życzę z całego serca za twoje zakłamanie i lizodupstwo. Jesteś jak chorągiewka na wietrze! Reszta ekipy także pozostawia wiele do życzenia. Tylko Łukaszowi i Marcie nie odbiła sodówa i nie poprzewracało się w głowie. Pozdrawiam.