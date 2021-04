"Hotel Paradise". Widzowie zażenowani zachowaniem Luizy: "Jest ZAKŁAMANA I FAŁSZYWA"

Cały czas mnie ciągnęło do was wszystkich, żeby mieć z wami dużo kontaktu, ale jak gadałam z Olą sam na sam, to ona ciągle jakieś konspiry, to to, to tamto. Nie czuję, żeby to było moje. Cieszę się, bo wiem, że gdyby była Ola, to wczorajsza decyzja o odpadnięciu Michała, to zasugerowałabym się jej opinią. A tak to była moja decyzja w stu procentach. Nie wybrałam Michała, bo powiedział mi, że chce rozdzielić najpewniejsze pary. Wy nic mi nie zrobiliście, jesteście dla mnie jak rodzina i wspieracie mnie we wszystkim. Dlaczego miałabym robić wam kwas, skoro wy mi nic złego nie zrobiliście - tłumaczyła Luiza.