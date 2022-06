"Hotel Paradise". Wiemy, KTO wygrał 5. edycję programu!

"Hotel Paradise" dobiegł końca już po raz piąty. Choć format zadebiutował na antenie jako odpowiedź na konkurencyjne "Love Island" , to od tego czasu wyraźnie wyrobił sobie własną markę w mediach. Dziś podopieczni Klaudii El Dursi walczą nie tylko o główną wygraną w programie, lecz także o potencjalną karierę w roli influencerów.

Piąty sezon "Hotelu Paradise" , podobnie jak poprzednie odsłony, budził wśród widzów spore emocje. Fani show nie tylko byli świadkami kolejnych dramatów i popisowych kłótni między uczestnikami, lecz nawet scen seksu i to tuż po odpadnięciu Dominiki, która wcześniej była w parze z Kubą. Można zatem uznać, że miłosne uniesienia aspirujących celebrytów w Panamie były rzeczywiście udane.

Jak co sezon, przychodzi jednak taki moment, że po tygodniach zmagań ktoś musi przecież wyjść z programu zwycięsko. W czwartek w końcu ogłoszono, kto wygrał 5. edycję show i tym samym dołączył do grona dotychczasowych laureatów głównej nagrody. Dotychczas do samego końca dotrwali: Marietta Witkowska i Chris Ducki, Ata Postek i Artur Sargsyan, Krystian Ferretti oraz Sara Jezuit.