Ida Nowakowska świętuje Dzień Dziecka rodzinnym nagraniem: "Młody tata jeszcze W SZOKU"

Pierwszy Dzień Dziecka to poważna sprawa. Byłam najszczęśliwszym dzieckiem na świecie dzięki moim cudownym rodzicom... - wspomina z rozrzewnieniem pracownica TVP. Tak bardzo jestem wdzięczna za to, że będę mogła przekazywać taką miłość następnemu pokoleniu! To najpiękniejszy dar... - kontynuuje w swoim stylu, wracając wspomnieniami do wspólnych chwil z rodzicami: