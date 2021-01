Ilona Łepkowska o celebrytkach na egzotycznych wakacjach: "Może lepiej NIECH NIE WRACAJĄ"

Niech latają. Mają prawo mieć w dupie to, że tylu ludzi jest bez pracy, walczy o życie swoich firm, że rodziny wariują na 60 metrach z dwójką dzieci w zdalnej nauce i dwójką rodziców na pracy zdalnej, że starsi ludzie stoją na mrozie pod przychodnia, żeby zapisać się na szczepienie... W końcu ma to ich prawo kompletnie nie obchodzić. Solidarności biednych z bogatymi mają prawo nie odczuwać, starczy, jak wrzucą setkę do puszki Owsiakowi i wkleją fotę z serduszkiem na Insta. Idealiści wyginęli w Powstaniu Warszawskim, a ci już całkiem ostatni to chyba w Kopalni Wujek... - pisze Łepkowska, zgrabnie zauważając wybiórczą mentalność "gwiazd" Instagrama: Zarobili, to mają, prawda? (...) Nikt nie mówił, że życie jest sprawiedliwe.