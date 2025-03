Internauci ZAŻENOWANI występem Julii Żugaj: "Czy ona kiedykolwiek zaśpiewała coś na żywo?"

zgłoś do moderacji

A cztery lata temu S@nah w czasie pndemii zrobiła nagrania dwóch utworów u siebie w domu, w swoim pokoju. Jedno "bębniła" na pianinie przystawionym tyłem do ściany, mały mikrofon do nagrania jej głosu leżał na tym pianinie, a kamera filmowała z boku pod kątem 90 stopni. Nawet słychać było (a trochę słuch mam), że ta za bliska ściana trochę jakość jej głosu "wypłaszczała". Drugi utwór - siedziała na swym łóżku czy na krześle i śpiewała przy akompaniamencie sympatycznego i nieźle grającego na gitarze akustycznym faceta, obok niej siedzącego. Naturalne, fajne. No jeśli ktoś grać na pianinie i śpiewać nieźle potrafi - bezproblemowe w warunkach domowych. Jest nadal na YT.