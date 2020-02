BAFTA 2020. Irina Shayk i Bradley Cooper bawili się NA TYM SAMYM AFTER PARTY! (FOTO)

Okazuje się, że ekspartnerzy do rozstania podchodzą na tyle dojrzale, że nie zamierzają się nawzajem nadmiernie unikać. Po niedzielnej gali rozdania nagród filmowych BAFTA oboje wybrali się na zorganizowane przez "biblię mody" i firmę jubilerską after party. Mimo to nie uchwycono, by tego wieczoru bawili się razem. Na zamieszczonych w sieci zdjęciach widzimy, że podczas gdy 34-latka pozowała wtulona we włoskiego projektanta, Ricardo Pisciego, 45-latek wdzięczył się do obiektywu, zasiadając za stołem z Robertem De Niro i Laurą Dern. Patrząc jednak na kreację modelki, trudno uwierzyć, że Bradley miałby jej nie zauważyć.