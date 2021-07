Ironiczna Dorota Szelągowska zabiera głos w sprawie ustawy "anty-TVN": "JAREK CIĘ URZĄDZI"

Polak 43 min. temu zgłoś do moderacji 40 29 Odpowiedz

Uważam, ze nawet jesli komuś jest blisko do tzw prawej strony i czuje się narodowcem, to nie powinien wspierać likwidacji TVN. Likwiduje się tym samym różnorodność informacji. Poza tym wszystkie afery nagłośnione przez TVN okazały się być prawda, a TVP to regularny bullshit! Ponoć prawicowcy często podkreślają honor i uwielbienie prawdy. Czy to tez tylko bullshit!