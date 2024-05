Izabela Macudzińska pochwaliła się nagraniem z 40. urodzin. Internauci krytykują: "Dobrego smaku i gustu nie kupisz". ZAREAGOWAŁA (WIDEO)

Program "Królowe Życia" stał się dla Izabeli Macudzińskiej prawdziwą trampoliną do świata show-biznesu. Projektantka i miłośniczka luksusu pojawiła się jeszcze w kilku programach TTV, umacniając swój status celebrytki. W ostatnim czasie gwiazdę TTV można oglądać w show "Diabelnie boskie". To właśnie tam widzowie mogli zobaczyć, jak wyglądała wielka balanga z okazji jej urodzin.

Izabela Macudzińska pochwaliła się urodzinami. Internauci nie byli zachwyceni

Wiocha tańczy i śpiewa; Omg, jaka popisówka; Rany, ale wiocha, że tez chce Wam się te szopki odstawiać; Ktoś tu musi swoją wyższość pokazać słabe to...; A była taka fajna normalna dziewczyna, ta kasa za mocno jednak uderzyła do głowy, z fajnej babki zrobił się plastik; Strasznie kiczowato to wygląda - czytamy.

Celebrytka wdała się w pyskówkę z internautami

No cóż… Dobrego smaku i gustu nie kupisz… - stwierdziła gorzko jedna z internautek, na co sama zainteresowana zareagowała tylko śmiejącymi się emotikonami.

Miały być na grubo i takie były… jak pani będzie swoje robiła, to zrobi je pani po swojemu tak jak i ja po swojemu zrobiłam, a co najważniejsze to były to moje wymarzone urodziny i jestem przeszczęśliwa przez to, że każdy był zachwycony i bawił się rewelacyjnie - szybko wyjaśniła Iza w odpowiedzi na komentarz internautki.