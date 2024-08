Izabela P. rozmawiała z prokuratorem. Wiadomo, co wyznała 35-latka!

XYZ 2 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Szukali jej 11 dni więc powinna złożyć wyjaśnienia. Takie akcje to nie zabawa. Cieszę się, że odnalazła się cała i zdrowa, ale mam nadzieję, że to „ zniknięcie” to nie było działanie z premedytacją. Wystarczyło zgłosić, że nie chce być szukana i nie byłoby tego cyrku. Ciekawe czy będzie ponosić koszty akcji poszukiwawczej.