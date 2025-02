Izabella Krzan potwierdziła, że ODCHODZI z Kanału Zero. "Są we mnie ogromne emocje. Albo się popłacze, albo dostanę zawału"

Izabella Krzan wkroczyła do rodzimego show-biznesu prawie dekadę temu, zdobywając tytuł Miss Polonia 2016. Wkrótce dołączyła do ekipy Telewizji Polskiej, gdzie przez wiele lat prowadziła "Pytanie na Śniadanie" i "Koło Fortuny". Pod koniec stycznia ubiegłego roku w mediach gruchnęła wiadomość o "twardym resecie" w "PnŚ" związanym z roszadami w szeregach nadawcy publicznego. Wówczas nowe szefostwo zadecydowało o zwolnieniu wszystkich dotychczasowych prezenterów śniadaniówki, w tym właśnie Izabelli. Zaledwie kilka dni później prezenterka pochwaliła się, że już znalazła nową pracę. Krzan dołączyła rok temu do zespołu Kanału Zero, czyli projektu Krzysztofa Stanowskiego. W internetowym show również powierzono jej rolę gospodyni programu porannego.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Zobacz także: Krzan o transferze do TVN-u. Mówi o "Kurzopkach" i o konflikcie z Janowskim oraz szefową "Pytania na Śniadanie"

Izabela Krzan wbiła szpilę Stanowskiemu i wywołała zamieszanie

W połowie lutego w łódzkiej Atlas Arenie odbył się Kongres Zero, który nie przyciągnął tłumów. Na wydarzeniu pojawiło się jedynie 4,3 tys. osób, mimo że hala może pomieścić 13 tys. widzów. Jedną z atrakcji wydarzenia był "Roast Stanowskiego". Przypomnijmy, że roast to specyficzna forma stand-upu, której celem jest humorystyczne, ale często dosadne wyśmiewanie wybranej osoby. Właśnie podczas tego segmentu Izabella Krzan ogłosiła publicznie, że opuszcza Kanał Zero.

No i wiecie, jak to jest, trzeba uważać, żeby nie obrazić szefa, bo jak każdy szef, ma poczucie humoru i nie zawaha się, aby go użyć, aby wyj*bać was z pracy, a że (...) uczono mnie: "Jak ktoś ma cię wyj*bać, to miej z tego przyjemność". (...) Więc pierwszy raz Krzysiu ktoś dojdzie do czegoś przed tobą - odchodzę - oznajmiła ze sceny.

Izabella Krzan potwierdziła, że odchodzi z Kanału Zero

Śmiałe oświadczenie Izabelli wywołało sporo zamieszania, a fani prezenterki zastanawiali się, czy było poważną deklaracją, czy jedynie żartem. W środę Krzan obwieściła w porannym paśmie Kanału Zero, że faktycznie żegna się z internetową telewizją.

Prawda jest taka, kochani, że rzeczywiście odchodzę z Kanału Zero. To nie jest dzisiaj ostatni poranek. Ostatni poranek będzie w piątek i zakończymy to tak jak rozpoczynałam, czyli z Tedzikiem po mojej prawicy. Wtedy więcej o tym pogadamy, bo dzisiaj poranek jest tematyczny i nie chce się nad tym rozwijać, nie chcę psuć atmosfery. Niemniej, są we mnie teraz ogromne emocje i albo się popłaczę, albo dostanę zawału, albo stanie mi serce (...). Wytłumaczę wam wszystko w piątek. Będę wpadać, będę wpadać, jeśli mnie zaprosicie - mówiła.

Tak to jest z kobietami, które skaczą z kwiatka na kwiatek (...). Jak ci będzie w tej TV Republice, to ja nie wiem - zażartował współprowadzący, znany w sieci pod pseudonimem Człowiek Warga.

Będziecie tęsknić?

Oceń jakość naszego artykułu: Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.