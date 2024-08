Jacek Jelonek także OŚWIADCZYŁ się ukochanemu! Pokazał pierścionek, który SPORO kosztował (FOTO)

Jesteśmy za wprowadzeniem związków partnerskich , bo w końcu będziemy mieli możliwość sformalizowania naszego związku w kraju, w którym się urodziliśmy i gdzie aktualnie żyjemy . Wiąże się to z tak podstawowymi kwestiami jak to, że automatycznie nikt nie odmówi nam udzielenia informacji medycznych w szpitalu, gdyby któremuś z nas coś się stało, to samo tyczy się dziedziczenia czy nawet wspólnego rozliczania podatków. Po prostu w spokoju chcemy budować nasze Love Story - mogliśmy przeczytać na ich profilach w sieci.

Jacek Jelonek oświadczył się ukochanemu. Ile kosztowały ich pierścionki?

Jacek Jelonek zdradził w ramach "Q&A" na Instagramie, że oświadczyny Oliwera nie były jedynymi. On także podarował swojemu ukochanemu pierścionek. I to dzień po tym, jak on uklęknął przed nim, by zadać to najważniejsze pytanie.