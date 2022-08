Jacek Kurski przekonuje, że nie banuje gwiazd w TVP: "Na tym polega siła telewizji" (WIDEO)

Lucky 34 min. temu zgłoś do moderacji 5 1 Odpowiedz

coś musi być na rzeczy, skoro wczoraj żebrałeś o zatrudnienie żony, dzisiaj negujesz "dobra zmiane"..przygotowujesz sobie grunt pod twarde lądowanie, jak to masz w swoim zwyczaju?.. czy tylko robisz rozeznanie, co tym razem ten "ciemny lud kupi"?..boisz się nadchodzacej zimy, bo nie wiesz czy pis przy korycie zostanie i czy ludzie nie wyjdą na ulicę i was na kopach nie wyniosą od tych koryt, do których się już i przyspawaliscie i w nie wrośliście..lepiej kupujcie już mieszkania w Grecji, Hiszpanii, wloszech-tam są w miarę tanie, bo jak Polacy się wkurza, to możecie mieć naprawdę przej....e