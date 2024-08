Jak dziś wyglądałyby siostry Kardashian, gdyby nie zdecydowały się na operacje plastyczne? Kolosalna różnica

Rodzina Kardashianów podbiła amerykański show-biznes szturmem. Amerykański reality show "Z kamerą u Kardashianów" przyniósł światową sławę całej familii, a słynne siostry zarobiły miliony dolarów, prowadząc liczne biznesy. Od 2007 roku, czyli od emisji pierwszego odcinka show, celebrytki przeszły ogromne metamorfozy, a ich wygląd to często zasługa zabiegów medycyny estetycznej. Kris Jenner i jej córki mają za sobą szereg operacji plastycznych, za sprawą których w coraz mniejszym stopniu przypominają siebie sprzed lat.

Gwiazdy reality-show emitowanego na platformie Disney+ były wielokrotnie oskarżane o wyznaczanie niemożliwych do osiągnięcia kanonów urody. To wpędzało w kompleksy wiele młodych kobiet na całym świecie. Oglądając zdjęcia wykonywane na przestrzeni lat, widać wyraźne różnice w ich wyglądzie zewnętrznym - odmienionym nie tylko przez chirurgów, ale także wspieranym przez profesjonalne programy do obróbki zdjęć.