Jamajczycy też PROTESTUJĄ przeciwko wizycie Kate i Williama! Żądają reparacji i oficjalnych przeprosin za KOLONIALIZM

Akurat Brytyjczykom ten system monarchii Konstytucyjnej (bez formalnej Konstytucji) po prostu wyszedł. Mają rodzinę królewska na straży, która zapewnia jakaś tam ciągłość władzy a przy tym można ją zmonetyzowac i mimo wszystko jej finanse i zachowania podlegają ocenie i ostracyzmowi (vide książę Andrzej, którego w końcu pozbawili tytułów) a władza polityczna jest w rękach demokratycznie wygranego Parlamentu i premiera. Ten system dobrze też działa w Kanadzie czy Austtalii. I nie mają tych bolączek, które my mamy - czyli kilka ośrodków władzy, spory kompetencyjne itd. Czasami myślę, że ktoś naprawdę nam nie życzliwy maczał łapy w takim napisaniu konstytucji i stworzeniu takiego ustroju! Zamiast wybrać system kanclerski (silny mandat premiera, prezydent jako funkcja reprezentacyjna), może francuski półprezydencki (głowa państwa prezydent powołujący sobie premiera) to wybraliśmy (?) włoski - parlamentarno-gabinetowy i wieczne spory kto co ma robić i na kogo można coś zwalić bo nikt w sumie za nic nie odpowiada - DRAMAT. A te małe wyspeki to powinny się zastanowić, czy o ile cierpiały za kolonializm to nie jest im lepiej jednak ciągnąć za to dziś kasę od Brytyjczyków ale formalnie pozostać pod ich ochroną bo to jednak więcej plusów niż minusów - ta zła Korona to łatwiejsza emigracja, i jakby ktoś ich jednak zaatakował to czuję, że Brytyjczycy walczyli by o nich jak o Falklandy.