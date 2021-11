Jan "CH*J IM W D*PĘ" Kliment planuje pojednanie z Hanią Żudziewicz i Jackiem Jeschke: "Będziemy oglądać rzekę i zachód słońca"

cebularz 14 min. temu zgłoś do moderacji 11 0 Odpowiedz

Ja na ich miejscu nie przyjąłbym zaproszenia. Kogo obchodzi, że Maserak po raz kolejny nie wygrał Tańca z gwiazdami. Pomijając fakt, że gwiazd w tym programie nie ma, to tancerze są tylko dodatkiem do amatora. Na tym polega ten program. Przecież o wyniku decydują widzowie, więc ten Janek się wzburzył jak ostatni buc. Jak widać cebulandia to nie tylko Polacy. Cebulandia to stan umysłu i jest międzynarodowa.