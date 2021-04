Jarosław Jakimowicz UBOLEWA nad zwolnieniem Artura Orzecha z TVP: "Bardzo mi przykro czytać te wszystkie informacje"

Monikk 10 min. temu zgłoś do moderacji 2 6 Odpowiedz

Jaka ja jestem Bridget Jones🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️😄😄😄😄😄😄. Jak zwykle... wiochę sobie zrobiłam🙈🙈😄😄😄😄😄😁😁😁😁. Poszłam zaklepać mszę, oczywiście wleciałam do zachrysti i wyleciałam jak z procy hehehe😁😁😁😁. Trafiłam na kilku młodych księży, jeden z nich wyszedł przed szereg z chęcią obsłużenia petentki czyli mnie hehe😁😁😁😁reszta się ulotniła🙂🙂🙂🙂. Nie powiem ksiądz był miły i młody, może nawet trochę za słodki😁😁😁aż mi głupio się zrobiło, patrzyłam tylko na drzwi wyjściowe by jak najszybciej dać susa w długą😄😄😄. Księdzu mnie obsłużył jak należy🙂🙂🙂🙂🙂więc uznałam że pora wstać i lecieć do domu😁😁😁😁ale księżulek musiał na odchodne jeszcze bardziej mnie skrępować 🙂🙂🙂, zapytał się ze szczerym uśmiechem dlaczego tak szybko od niego uciekam, no co miałam mu powiedzieć????? 😁😁😁😁, że się krępuję ze względu na jego młody wiek😋😋😋, że mnie zawstydził😁😁😁człowiek tyle rewelacji słyszał na temat sukienkowych a co by było jakby mnie zmolestował??????😄😄😄 a ja taka nieprzygotowana hahahaha😁😁😁😁nawet gazu pieprzowego na tę okoliczność nie wziełam😁😁😁😁😁. Ludzie dałam plamę na całej lini hahaha😁😁😁. Wiecie co księżulkowi wydukałam gdy mnie zapytał dlaczego tak się śpieszę???? normalnie skupić się nie mogłam🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️🙈🙈🙈😄😄😄odpowiedziałam tylko : WOLNO, no nic innego nie mogło mi wpaść do głowy🤦‍♀️🤦‍♀️😁😁😁😁. Księdzu się zaśmiał ale widać było że też nie skumał o co mi biega tak jak ja hahahaha. Jaki wstyd masakra😄😄😄😄😁😁😁😁😁. Gafa za gafą taka właśnie jestem😋😋😋😁😁😁😁. Księża powinni być starsi, emerytowani a nie takie młodziaki😁😁😁😁😁, skupić się nie można😁😁😁.