Jarosław Jakimowicz ZABLOKOWANY NA FACEBOOKU! "Jak Donald Trump". Ma powód do dumy?

Na takich stronach jest regulamin do zaakceptowania. Nie musisz tam siedzieć. W telewizji też nie każdy może się wypowiedzieć, a jest publiczna, to dlaczego każdy ma się wypowiadać na prywatnych portalach. Zobaczcie co się stanie jak wejdziecie na stronę dla radykalnych katolików i napiszecie grzecznie, że uważacie, że związki homoseksualne powinny mieć prawa podobne do heteroseksualnych. Też można tam złapać bana i jeśli nie wolno wyrzucać z Facebooka, to również na takim forum powinni zmusić, by katolicy musieli znosić każdego użytkownika i jego wypowiedzi niezgodne z ich światopoglądem.