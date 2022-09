Joanna Jabłczyńska chwali się nowym biznesem. Będzie organizować IMPREZY W STODOLE (FOTO)

36-latka wpadła na pomysł organizowania imprez i spotkań w specjalnie do tego przeznaczonej przestrzeni. Z pomocą fachowców Jabłczyńska wyremontowała i przysposobiła do tego celu dużą stodołę, którą kupiła razem z gospodarstwem w czasie pandemii.

Uwielbiam to miejsce. Co roku staje się coraz piękniejsze. W przyszłym sezonie zamierzam odnowić tę stodołę. Znacie może kogoś kto robi takie cuda? Macie doświadczenie z takimi projektami? - dopytywała fanów na Instagramie.

Nie zdarza się to zbyt często, ale naprawdę wyjątkowo nie wiem od czego zacząć, tyle pozytywnych emocji i wdzięczności się we mnie kłębi - pisze celebrytka na Instagramie. Zacznę może od tego, że "co się dzieje w stodole Jabłczyńskiej, zostaje w stodole Jabłczyńskiej", więc nie zobaczycie tu zbyt wielu osób, które wczoraj pysznie bawiły się ze mną w tym miejscu, a bawiły się zacnie. Ten weekend potwierdził tylko, że mam ogromne szczęście do ludzi - cieszy się gwiazda "Na Wspólnej".