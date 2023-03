Joanna Koroniewska wspomina PIERWSZE SPOTKANIE z Maciejem Dowborem: "Spóźnił się 2 godziny". Pokazała archiwalne nagranie (WIDEO)

Maciej Dowbor opowiadał o kulisach poznania Joanny Koroniewskiej

Dziennikarz już jakiś czas temu przybliżył historię ich zapoznania się. Podczas jednej z "Domówek u Dowborów" wyjawił, że wydarzyło się to, kiedy miał przeprowadzić wywiady z aktorami "M jak miłość" i przygotować materiał o kulisach serialu. Mimo że to zadanie na początku nie do końca mu się spodobało, to wkrótce okazało się, że było warto...