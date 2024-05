Joanna Liszowska miała problem z córkami. Musiała iść do specjalisty. "Tyle pracy człowiek włożył"

Joanna Liszowska przed laty wyszła za szwedzkiego milionera Ola Serneke, z którym doczekała się dwóch córek - Stelli i Emmy. Niestety, miłość małżonków nie przetrwała próby czasu i podjęli decyzję o rozstaniu.

Ostatecznie para rozwiodła się w 2018 roku i zgodnie z zamierzeniem, udało im się uniknąć medialnego rozgłosu, bowiem o wszystkim dowiedzieliśmy się dopiero po roku. Dziś Joanna Liszowska stara się na nowo układać życie rodzinne, ale nie zawsze jest łatwo.

Joanna Liszowska miała problemy wychowawcze z córkami

Joanna Liszowska mieszka z dwiema nastoletnimi córkami. Pomimo lat ciężkiej pracy nad budowaniem dobrych relacji z Emmą i Stellą nie wszystko idzie po jej myśli. Dziewczynki wkroczyły w buntowniczy wiek i na wszelkie cenne rady mamy odpowiadają "No i?". Aktorka w rozmowie z Marzeną Rogalską wyznała, że nie miała pojęcia, jak sobie z nimi poradzić i udała się do pobliskiego psychologa.

Ja rozumiem, że nie rozumiem (dop. red. - moich córek), bo rzeczywiście przestałam rozumieć. (...) Tyle pracy człowiek włożył w naprawdę fajne relacje, jakie mamy, które chcę pamiętać, bo wiem, że to mi się przyda... Ale zaczyna się to przeobrażać, więc nie mogę tego brać osobiście i chciałabym to zrozumieć. Po prostu poszłam do pani psycholog i powiedziałam, że przychodzę do niej po radę - wyznała Joanna Liszowska w "Rogalska Show".

Joanna Liszowska zaczęła zdecydowanie luźniej podchodzić do problemów córek i daje im przestrzeń na to, aby same się przed nią otwierały.

Ja zrozumiałam, skąd się to bierze i natychmiast po prostu wyluzowałam. W momencie, kiedy wyluzowałam, bo rozumiałam skąd się to bierze (...) to zaczęło funkcjonować - dodała.

