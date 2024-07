Joanna Opozda już tak nie wygląda. Aktorka ZMIENIŁA FRYZURĘ (FOTO)

Smutna 9 min. temu zgłoś do moderacji 7 1 Odpowiedz

Sorry, że tutaj ale potrzebuję rady. Poznałam na necie faceta z którym po 2 tygodniach gadania postanowiłam się spotkać. Jednak 2 dni temu doszło do awantury bo nie mogliśmy się dogadać co do czasu/miejsca spotkania i powiedział, że innym bardziej na nim zależało. Powiedziałam mu, że jest zarozumiałym dupkiem z wygórowanym ego i że cała ta znajomość jest bezsensu. On powiedział, że jestem dziwadłem, że jestem obleśna, że znajdzie kogoś lepszego i że umrę jako bezdzietna stara panna i inne podłe rzeczy. Nie zareagowałam na to i go zablokowałam. Wczoraj rano zadzwonił z innego numeru. Powiedział żebym go odblokowała i że przeprasza za to co powiedział ale go sprowokowałam i nie podoba mu się moja niby obojętność. Nie chciałam żeby tak się to skończyło ale czy warto jest odblokowywać osobę która tak mnie znieważyła? Wydaje mi się że 37 letni facet, ojciec nastolatki powinien mieć jakąś kontrolę nad tym co gada. A wy co myślicie?