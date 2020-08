Joanna Przetakiewicz reklamuje swoje produkty z pomocą Dagmary Kaźmierskiej z "Królowych Życia"?! "Jeśli kawka, to tylko W FILIŻANCE LA MANIA" (FOTO)

Simon 40 min. temu zgłoś do moderacji 46 0 Odpowiedz

Sądząc po sutenerskiej przeszłości Pani Dagmary oraz dewizówkowych przygodach Pani Joanny z czasów kumplowania się z Simonem i jego pruszkowskim kolegami to obie Panie dobrały się idealnie. Co samej filiżanki wplątanej w to towarzystwo to sądzę że filizanka wolałaby by śpiewał o niej Wiśniewski niż z logo La Manii na spodzie mknąć na spotkanie ust Królowej życia. Sam design produktów La Mania Home pozostawia wiele do życzenia, jest też mocno inspirowany wnętrzem jachtu Kulczyka Phoenix II utrzymanym w stylu art deco, pełnym złota, kontrastów bieli i czerni, odrobiny czerwieni. Tylko że wystrój jest dziełem prestiżowej pracowni Winch a La Mania Home to rzeźbienie w... Sama porcelana mocno przypomina geometryczną Sieger by Furstenberg albo nudnawą wersję Mackenzie Child - tylko taką spraną, pozbawioną charakteru szalonego kapelusznika. Ręczniki są średniej jakości ale przy tej cenie rozczarowują. O kieliszkach z huty Julia szkoda właściwie wspominać bo całkiem przyzwoita firma została wplątana w januszowy biznes chytrej Joanny z Konstancina. Dziwi mnie tylko że Pani Przetakiewicz tak miłująca luksus nie wstydziła się sprzedawać ludziom kryształowych kieliszków z naklejkami La Mania. Grawer i opakowanie private label były za drogie więc po taniości ponaklejała na kieliszki i firmowe pudełka huty Julia swoje logo i nazywa to luksusem? Jeszcze śmie marudzić że została zbyt ostro potraktowana? Bo jak ludzie mogą oczekiwać tego za co zapłacili i nie akceptują półśrodków? Zwłaszcza od marki aspirującej do bycia luksusową. Cóż, widać Pani Joanna kocha luksus, ale już bez wzajemności.