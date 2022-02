Joanna Przetakiewicz wyznaje, że zatrudnia u siebie tylko kobiety i osoby LGBT: "ŻADNYCH HETEROSEKSUALNYCH FACETÓW"

dsfghmj 9 min. temu zgłoś do moderacji 3 2 Odpowiedz

Nie dobrze, jednak z drugiej strony to, co ona mówi o najczęstszym męskim podejściu jest prawdą. Ile razy miałam i mam do czynienia z typami objaśniającymi świat, chociaż nikt ich o to nie prosi... Nawet ten cały Peterson twierdzi, że faceci po prostu nie potrafią dogadywać się z kobietami w miejscu pracy, że to dla nich coś nowego. Szkoda tylko, że idea pt "mam ego i rozwiązuję problemy pięściami" nie jest problemem kobiet, tylko samych facetów, i zdaje się że profesor sam niespecjalnie to dostrzega. Cóż, i jedna i druga strona musi się od siebie uczyć, bo jesteśmy razem na tym świecie, a z tworzenia podziałów zawsze rodzi przemoc i krzywdę.