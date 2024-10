Joanna ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia". schudła 12 KILOGRAMÓW! Pokazała, jak kiedyś wyglądała

Zawsze z kubkiem. Mam wrażenie, że ma nerwicę. Jak była u nich psycholog i mówiła do Joanny, ww cały czas pociągała łyki z kubka. Było to bardzo sztuczne i widać było, że to "picie" jest graniem na czas. Myślę też, że nie była w normalnym związku (czyli opartym na szacunku). Jej typ to bad boy. Znam takie osoby i wiem, że "normalnych", ułożonych, czułych, kulturalnych partnerów nie docenią. Chyba, że już w pewnym momencie przejadą się ostro, ktoś im da "popalić", to MOŻE przejrzą na oczy. W przeciwnym razie będą ciągle szukać.. wrażeń i gonić za tymi, którzy ich nie szanują (dotyczy to też mężczyzn).