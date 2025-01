Jocelyn Wildenstein miała być aresztowana po powrocie do Miami. "Kobieta Kot" migała się przed zapłaceniem KILKUSET tysięcy dolarów

@Krzysztof Bosak zdecydowanie o Trzaskowskim: To ideologiczny fanatyk. Zadaje się z globalistami Rafał Trzaskowski to fanatyk ideologiczny, który popiera globalistyczny program wymierzony w normalnych ludzi. To człowiek niebezpieczny i nie należy go popierać, uważa wicemarszałek Sejmu, Krzysztof Bosak. Jeden z liderów Konfederacji, Krzysztof Bosak, był pytany w piątek przez dziennikarzy o wybory prezydenckie. Wskazał, że jego partia walczy o to, aby w drugiej turze znalazł się jej własny kandydat, czyli Sławomir Mentzen. Stwierdził jednak, że może jasno powiedzieć, kogo on osobiście nie popiera. Zdecydowany sprzeciw wicemarszałek Sejmu wyraził wobec Rafała Trzaskowskiego. – Nie popieram Rafała Trzaskowskiego – stwierdził. – Ten człowiek jest niebezpieczny, bo się zadaje z globalistami. Wprowadza te wszystkie zwariowane programy klimatyczne, które mają sprawić że nie będziemy jeść mięsa, podróżować, kupować ubrań ani ogrzewać domów – dodał. – Za każdym razem, jak tu przyjedzie syn Sorosa, to się z nim spotyka i muszą cyknąć fotkę – wskazał Krzysztof Bosak.