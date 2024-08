Julia Wieniawa twierdzi, że jest ŚLEDZONA PRZEZ DETEKTYWA. "Zbierają na mnie materiał, żeby zniszczyć mój wizerunek"

jula 10 min. temu zgłoś do moderacji 8 0 Odpowiedz

Dla mnie Julka jest przeciętną dziewczyną. Nic nie wnosi nigdzie. Nic nie jest w stanie wnieść. Dla mnie to po prostu osoba wypromowana i dla mnie to za mało, aby uznać kogos za artystę. W Julce nic mnie nie porywa i jest dla mnie osobą bez znaczenia. Po prostu jest. Dla mnie Julka nie wnosi nic, aby uznac ja za artystke. Robi cos, bo z jakiegos powodu ja zatrudniają czy jak... Dziwię sie bardzo, tak jak obecnej wszedzie dzisiejszej bylejakosci. No coz wychowalam sie w innym czasie gdzie ceniono ludzi za coś konkretnego. Filmy np ogladam z powodu aktorów którzy tam grają, bo to jest dla mnie najlepsza recenzja. Słucham piosenkarzy, a nie kogoś po prostu kto ma kase na to, aby spiewac i gdzies tam go puszcza. Dla mnie Julka nie ma wartosci, ktore by mnie do niej przyciagnęły. Julka po prostu jest w przestrzeni publicznej choc serio nie wiem dlaczego tam jest??