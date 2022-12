Julia Wieniawa żali się, że w Polsce nie może wypocząć! "Jestem zazwyczaj MAŁPKĄ W ZOO" (WIDEO)

Narysuj 3 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Wiem tylko że takie cudo gdzieś tam we własnej galaktyce istnieje! Nigdy żadnej gwieździe z Hollywood się nie narzucałam chociaż wiele spotkałam, nie prosiłam o autografy ani zdjęcia bo to jest dno. Nie rozumiem tego typu fascynacji. BTW Leo DeCaprio wcale nie jest taki atrakcyjny, Serena Williams ma naprawdę wielkie bary i krótką szyję, Chris Rock jest bardzo drobny, Sylwester Stallone też jest niski... So what