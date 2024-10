Julia Żugaj i Wojciech Kucina komentują doniesienia o ich ROMANSIE: "Cieszę się, że ludzie mają takie odczucia"

Nie rozumiem o co chodzi. On jest wolny, ona jest wolna, pięknie do siebie pasują. Trzeba im kibicować, a nie winić. Ludzie opamiętajcie się, przecież to młoda dziewczyna, która musi spotkać tego jedynego. Z drugiej strony , co Was obchodzi jej dom. Kupiła go z byłym chłopakiem, więc sami sobie załatwią ten problem.