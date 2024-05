Julia Żugaj jeszcze kilka lat temu walczyła z trądzikiem. Pokazała, jak wyglądała (ZDJĘCIA)

Julia Żugaj o trądziku

Internetowy content Julii to między innymi makijażowe tutoriale i inne triki pielęgnacyjne. W związku z tym dziewczyna często pokazuje się przed kamerą bez makijażu. Obecnie jej cera wygląda nienagannie, jednak nie zawsze tak było. Dwa lata temu Żugaj opowiedziała na kanale "Lekarze" na YouTube o swojej walce z trądzikiem.

Pierwsze problemy zaczęły się, jak miałam około 15 lat. To był taki młodzieńczy trądzik, więc nie przejmowałam się tym, ponieważ rówieśnicy też mieli trądzik. Gorzej zaczęło być, jak miałam około 18 lat i wtedy trądzik bardzo się nasilił - wspominała.

Tak wyglądała Julia Żugaj kilka lat temu

Wtedy uznała, że domowe leczenie nie wystarcza i po raz pierwszy zwróciła się po pomoc do specjalisty. Walka z trądzikiem pod okiem dermatologa przyniosła efekty, jednak po czasie wypryski wróciły. Wtedy Julia poszła do kolejnego lekarza. W tym czasie była już znana między innymi na Instagramie i Tik Toku.

Troszkę się tego wstydziłam, ale kiedy zmiany się nasiliły, to uczucie wstydu zniknęło. Poczułam, że potrzebuję pokazać moim widzom, że ten trądzik mam, że on ze mną jest, że to nie jest nic strasznego. Zaczęłam dużo częściej występować bez makijażu - przyznała.